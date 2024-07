Politique de la science

La recherche scientifique prospère dans des environnements qui encouragent la liberté d’enquête et l’échange ouvert. Dans le même temps, les scientifiques et les institutions scientifiques ont d’importantes responsabilités qui doivent être respectées afin de maintenir la confiance sociétale et l’autorisation d’opérer librement et de manière autonome. Il s’agit notamment de la nécessité de maintenir l’intégrité scientifique, de se conformer aux bonnes pratiques éthiques et de respecter les normes scientifiques établies.

L'ouverture et la transparence sont importantes pour garantir la confiance – entre les scientifiques, au-delà des frontières nationales et entre la science et la société. Dans ce contexte, les politiques visant à promouvoir la science ouverte – y compris le libre accès aux publications scientifiques, aux données et aux logiciels, ainsi que l’engagement auprès de la société – sont importantes. Dans le même temps, certains pays s'inquiètent de l'ingérence étrangère et du détournement de la recherche. L'intégrité et la sécurité scientifiques figurent donc également parmi les priorités politiques.