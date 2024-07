Science citoyenne et engagement

On s’inquiète de plus en plus de la désinformation liée à la science et de l’effet que cela peut avoir sur la confiance du public. En même temps, il existe des préoccupations selon lesquelles les conseils scientifiques et les preuves sont souvent ignorés ou mal interprétés par les politiciens et les décideurs politiques. Une communication efficace aux interfaces entre la science et le public et entre la science et l'élaboration des politiques est particulièrement importante pendant les crises.

Les différents publics ont des exigences différentes en matière de communication scientifique et les processus de développement et de diffusion de l'information peuvent être aussi importants que le contenu de la communication elle-même. Une mauvaise communication peut saper la confiance et aider à promouvoir la désinformation et la polarisation de la société. Il est nécessaire de convenir de principes communs pour une communication scientifique responsable, de renforcer les capacités et d'inciter à une bonne communication.