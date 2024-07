Diversité du personnel de recherche

Il est de plus en plus évident que disposer d’un personnel de recherche diversifié peut aider à résoudre des problèmes multifactoriels complexes. Alors que la science est de plus en plus sollicitée pour relever des défis sociotechniques complexes, la diversité et l’inclusion sont une nécessité. Dans le même temps, l’exclusion par inadvertance d’une proportion importante de personnes des carrières scientifiques réduit considérablement le vivier de talents dans lequel le monde universitaire et d’autres secteurs peuvent puiser.

Des mesures politiques sont nécessaires pour promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion dans le domaine scientifique. Celles-ci doivent aller au-delà de la simple fourniture de l’égalité des chances et garantir que les personnes issues de groupes sous-représentés ou marginalisés soient habilitées et soutenues à saisir ces opportunités.