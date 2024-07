L'AIE (Agence internationale de l'énergie) est au cœur du dialogue mondial sur l'énergie. Elle fournit des analyses fiables, des données et des recommandations politiques, et des solutions concrètes pour aider les pays à garantir à tous un approvisionnement en énergies sûres et durables.

L'AIE a été créée en 1974 pour aider à coordonner une réponse collective face aux perturbations majeures de l'approvisionnement en pétrole. Bien que la sécurité pétrolière reste un aspect clé de leur travail, l'AIE a évolué et s'est considérablement élargie depuis sa création.

Adoptant une approche « tous combustibles, toutes technologies », l'AIE recommande des politiques qui améliorent la fiabilité, l'accessibilité et la durabilité de l'énergie. Elle examine un large éventail de questions, y compris les énergies renouvelables, l'offre et la demande de pétrole, de gaz et de charbon, l'efficacité énergétique, les technologies d'énergie propre, les systèmes et les marchés de l'électricité, l'accès à l'énergie, la gestion de la demande et bien plus encore.

Depuis 2015, l'AIE a ouvert ses portes aux principaux pays émergents pour étendre son impact mondial et approfondir la coopération en matière de sécurité énergétique, de données et de statistiques, d'analyse des politiques énergétiques, d'efficacité énergétique et de l'utilisation croissante des technologies d'énergie propre.