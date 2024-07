Le temps passé au travail est si important que la qualité de l'emploi joue un rôle essentiel dans notre qualité de vie globale. Des salaires équitables, des avantages sociaux et de bonnes conditions de travail améliorent le bien-être, ainsi que la productivité et l'innovation des travailleurs. Les emplois de qualité réduisent également les inégalités, favorisent la cohésion sociale et donnent la priorité à la santé et à la sécurité, ce qui profite à la fois aux individus et aux communautés. Les pays doivent donc donner la priorité à la qualité de l'emploi ainsi qu'à l'augmentation de l'emploi global.