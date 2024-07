Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2021

L’édition 2021 des Perspectives de l’emploi de l'OCDE s’attache aux implications de la crise du COVID‑19 pour le marché du travail. Les chapitres 1 à 3 sont consacrés aux principaux défis sociaux engendrés par la crise, ainsi qu’aux mesures mises en place pour y faire face. Les chapitres 4 et 5 portent sur des problèmes structurels durables, mais examinent également leur pertinence et leurs implications au regard de la crise du COVID-19. Plus précisément, le chapitre 1 analyse les effets de la crise sur le marché du travail, avec une attention particulière pour ses conséquences sur les populations vulnérables à moyen et long terme. Le chapitre 2 propose une première évaluation du rôle joué par les dispositifs de maintien dans l’emploi dans la préservation des emplois durant la crise du COVID-19. Le chapitre 3 étudie la réponse apportée par les politiques actives du marché du travail et les services publics de l’emploi aux problématiques induites par la crise. Le chapitre 4 examine l’ampleur et les conséquences de la sous-traitance nationale sur le marché du travail en général et les professions faiblement rémunérées en particulier. Enfin, le chapitre 5 passe en revue, dans le détail, les dispositions légales et négociées régissant le temps de travail – y compris le télétravail – et fait le point sur les tendances dans les pays de l’OCDE pour différent groupes sociodémographiques.