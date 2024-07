Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2022

Deux ans après le début de la pandémie, l’activité économique s’est redressée plus vite que prévu. Toutefois, la reprise du marché du travail reste inégale entre les secteurs. Elle est de surcroît menacée par les retombées économiques de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, qui entraîne la crise humanitaire la plus grave en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, provoquant des ondes de choc dans toute l’économie à l’échelle internationale. L’édition 2022 des Perspectives de l’emploi de l'OCDE examine les principaux défis à relever sur le marché du travail et sur le plan social pour favoriser une reprise post-COVID-19 plus inclusive. Elle analyse également les mesures à prendre pour s’attaquer à ces problématiques, ainsi que les perspectives qui se dessinent. Une attention toute particulière est portée aux travailleurs de première ligne ainsi qu’aux groupes qui profitent moins de la reprise, à savoir les jeunes, les travailleurs moins qualifiés et les minorités raciales/ethniques. Cette édition des Perspectives de l’emploi étudie en outre plusieurs enjeux structurels qui présentent un intérêt majeur pour l’inclusivité du marché du travail, comme le pouvoir des employeurs sur le marché du travail, le rôle des entreprises dans les inégalités salariales, et les retombées des règlementations du temps de travail sur le bien-être et les performances économiques.