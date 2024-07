Coopération mondiale en faveur du climat

Le Programme international pour l'action sur le climat de l’OCDE (IPAC) soutient les avancées des pays vers la réalisation de la neutralité en gaz à effet de serre (GES) et une économie plus résiliente d’ici 2050. Grâce à un suivi régulier, une évaluation des politiques et des retours sur les résultats et les meilleures pratiques, IPAC aide les pays à renforcer leurs capacités et coordonner leur action climatique. Le programme complète et soutient les cadres de suivi de la CCNUCC et de l’Accord de Paris.