L'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE (AEN) est une agence intergouvernementale qui facilite la coopération entre les pays dotés d'infrastructures avancées en technologie nucléaire pour rechercher l'excellence en matière de sécurité nucléaire, de technologie, de science, d'environnement et de réglementation.

L'AEN fonctionne dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et est située près de Paris, en France.

L'objectif de l'Agence est d'aider ses pays membres à maintenir et à développer, par le biais de la coopération internationale, les bases scientifiques, technologiques et juridiques nécessaires à une utilisation économe de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, qui soit sûre et respectueuse de l'environnement. Elle fournit des évaluations officielles et dégage des convergences de vues sur les questions importantes, afin d’aider les États à prendre des décisions en matière de technologie nucléaire et de nourrir lesanalyses plus larges de l'OCDE dans des domaines tels que l'énergie et le développement durable des économies à faible émission de carbone.