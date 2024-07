Une bonne gouvernance d'entreprise aide les entreprises à accéder au financement, en particulier sur les marchés de capitaux et de la dette, ce qui favorise l'innovation, la productivité et l' entrepreunariat et, plus généralement, le dynamisme économique. La bonne gouvernance d'entreprise garantit également que ceux qui fournissent des capitaux peuvent participer dans la création de valeur de l'entreprise et en percevoir les bénéfices dans des conditions justes et équitables. Elle influe donc sur le coût auquel les entreprises peuvent accéder aux capitaux nécessaires à leur croissance.

Ceci est important dans les marchés de capitaux mondialisés d'aujourd'hui, car les flux internationaux de capitaux permettent aux entreprises d'accéder au financement d'un groupe d'investisseurs beaucoup plus important. Pour que les entreprises et les pays puissent profiter pleinement des avantages des marchés de capitaux mondiaux, les cadres de gouvernance d'entreprise doivent être crédibles, bien compris tant au niveau national qu'international et alignés sur des principes internationalement reconnus.