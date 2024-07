Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE 2023

Les Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE aident les responsables de l’action publique à évaluer et améliorer le cadre juridique, réglementaire et institutionnel régissant la gouvernance d’entreprise. Ils identifient les éléments clés d’un cadre solide de gouvernance d’entreprise et fournissent des conseils pratiques pour sa mise en œuvre au niveau national. Les Principes formulent également des orientations à l’intention des places boursières, des investisseurs, des entreprises et d’autres acteurs qui jouent un rôle dans l’élaboration de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise.