L'Argentine est candidate à l’adhésion à l’OCDE depuis 2022. La feuille de route pour l’adhésion a été officiellement adoptée par le Conseil de l’OCDE en mars 2024, et saluée par le Conseil de l'OCDE au niveau des Ministres en mai 2024.

L'Argentine, troisième économie d’Amérique latine derrière le Brésil et le Mexique et membre fondateur du Mercosur, participe depuis 1982 aux travaux de substance de nombreux comités spécialisés de l’OCDE, notamment du Comité des affaires fiscales. En outre, elle adhère à plus de 50 instruments juridiques de l’OCDE. L’Argentine coopère avec l’OCDE dans le cadre du G20, dont elle a assuré la présidence tournante en 2018, et prend part à l’élaboration de normes destinées à améliorer la gouvernance mondiale, notamment en matière de fiscalité et de gouvernance d’entreprise. L’Argentine héberge l’Académie latino-américaine de l’OCDE pour les enquêtes en matière de délinquance fiscale et financière dans les locaux de l'administration fédérale des recettes publiques (AFIP) à Buenos Aires, et prête ainsi son appui à la diffusion des normes.

