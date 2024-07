Examen de l'OCDE des pêcheries : Statistiques nationales 2014

Cette publication contient des statistiques sur les pêcheries dans les pays de l'OCDE (à l'exception de l'Autriche, d'Israël et de la Slovénie) et dans quelques économies non-membres (Argentine, Colombie, Lettonie, Taipei chinois, Thaïlande) de 2006 à 2013. Les données fournies concernent la capacité de la flotte de pêche, l'emploi dans les pêcheries, les débarquements de poisson, la production aquacole, la pêche récréative, les transferts financiers publics, et les importations et exportations de poisson.