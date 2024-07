Examen de l'OCDE des pêcheries : Statistiques nationales 2013

Les pêcheries (pêche et aquaculture) fournissent au monde chaque année des millions de tonnes de poisson, mollusques, crustacés, et autres produits de la mer. Les pêcheries ainsi que les activités dérivées procurent aussi revenus et moyens de subsitance. Le secteur des pêcheries participe au développement et à la croissance de nombreux pays, en contribuant de manière importante au commerce, à l’emploi, à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté.

Cette publication présente des statistiques sur les pêcheries de 2005 à 2012. Les données fournies couvrent la capacité de la flotte de pêche, l'emploi dans les pêcheries, les débarquements de poisson, la production aquacole, la pêche récréative, les transferts financiers publics, et les importations et exportations de poisson.