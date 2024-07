L’Examen de l’OCDE des pêcheries 2022 rassemble des données sur la gestion des pêches et les mesures de soutien connexes, qui y sont analysées afin d’éclairer la prise de décisions en faveur d’une pêche durable et résiliente, qui soit source d’emplois, d’alimentation et de revenus pour les générations à venir. Y sont évalués l’état de santé et la productivité des stocks halieutiques, et étudiés les moyens de mieux les gérer. L’Examen repose sur l’analyse d’une version actualisée de la base de données de l’OCDE « Estimation du soutien à la pêche et à l’aquaculture (ESPA) », qui constitue l’ensemble de données par pays le plus complet et le plus détaillé dont on dispose sur le soutien public accordé au secteur dans les pays de l’OCDE et d’autres puissances halieutiques. Les aides et services qui composent ce soutien sont classés en fonction du risque qu’ils favorisent des pratiques non durables en l’absence d’une gestion efficace des pêches. En dernier lieu, les auteurs proposent des lignes d’action envisageables pour mettre fin au soutien à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et étudient la question de savoir comment éviter la pollution plastique des mers et océans due aux engins de pêche perdus.