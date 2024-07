Systèmes alimentaires, sécurité alimentaire et nutrition

Le commerce alimentaire intrarégional est un moteur essentiel du développement agricole, de la sécurité alimentaire et de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Il permet d'acheminer les denrées alimentaires des zones de production vers les centres de demande, de renforcer la résilience alimentaire et nutritionnelle et de stimuler l'investissement et la création d'emplois dans tous les segments de l'économie alimentaire. Pourtant, il est largement absent des débats politiques régionaux et nationaux et reste entravé par des politiques contraignantes telles que les barrières non tarifaires et le sous-investissement dans les infrastructures de transport et de commercialisation. Cette situation s'explique en partie par le manque de données sur sa taille et sa composition réelles. Une grande partie du commerce alimentaire de la région n'est pas comptabilisée, soit parce qu'elle n'est pas enregistrée par les fonctionnaires des douanes, soit parce qu'elle passe par des points de passage informels. Une meilleure compréhension du commerce alimentaire intra-régional devient également de plus en plus importante à mesure que les pays de la région commencent à mettre en œuvre la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). Dans cette optique, le CSAO/OCDE fournit des données sur le commerce alimentaire intrarégional et informe les politiques de facilitation des échanges dans la région de la CEDEAO.