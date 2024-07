Fondé en 1984 par les membres et partenaires du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO) et par le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) est une plateforme internationale de consultation et de coordination, dirigée par les Commissions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Les membres du RPCA se réunissent deux fois par an : en avril à l'OCDE à Paris et en décembre dans un pays d'Afrique de l'Ouest, rassemblant plus d'une centaine de parties prenantes.