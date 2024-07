Fiscalité internationale et transfrontalière

En réponse à l'inquiétude croissante de la communauté internationale face aux multinationales qui exploitent les lacunes des règles fiscales pour transférer leurs bénéfices de juridictions à fiscalité plus élevée vers des juridictions à fiscalité plus faible et échapper légalement à l'impôt, le Forum inclusif OCDE/G20 sur le BEPS a conçu une solution à deux piliers, qui reflète une réforme globale du système fiscal international visant à combler ces lacunes et à faire en sorte que les règles soient adaptées à l'économie numérisée et mondialisée d'aujourd'hui. Le Pilier Un contient un mécanisme coordonné de réattribution des droits d’imposition au profit des juridictions de marché qui s'applique aux multinationales les plus grandes et les plus rentables (le montant A), ainsi qu’un cadre pour l'application simplifiée et rationalisée des règles de prix de transfert à certaines activités de commercialisation et de distribution (le montant B). Le Pilier Deux soumet un groupe beaucoup plus large d'entreprises multinationales (toute société dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 750 millions d'euros) à un taux d'imposition minimum global, et contient une règle d'assujettissement à l'impôt qui permettra aux pays en développement de mettre à jour les conventions fiscales bilatérales afin de « récupérer » certains revenus intragroupes soumis à une imposition nominale faible ou nulle dans l'autre juridiction.