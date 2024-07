Les règles modèles GloBE définissent les modalités détaillées de l'impôt minimum mondial. Elles sont complétées par un commentaire et des orientations administratives qui sont incorporées au commentaire de temps à autre. Les règles GloBE sont rédigées sous la forme d'un modèle législatif qu'une juridiction de mise en œuvre peut introduire dans son droit national. Les règles définissent les groupes d'entreprises multinationales entrant dans le champ d'application des règles et la méthodologie à appliquer pour calculer leur ETR juridictionnel et tout impôt complémentaire en résultant.

Les règles sont conçues pour s'adapter à un large éventail de groupes d'entreprises multinationales et de systèmes fiscaux différents, y compris des règles différentes en matière de consolidation fiscale, d'affectation des revenus et de classification des entités qui peuvent ne pas être également pertinentes pour toutes les juridictions. Les dispositions fondamentales des règles sont complétées par des règles plus détaillées concernant le traitement de structures, de transactions et de régimes fiscaux particuliers, la pertinence de ces aspects dépendant, là encore, de la situation de la juridiction qui applique les règles.