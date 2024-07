L'OCDE a présenté les derniers résultats de l'évaluation d'impact économique de la solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie, y compris de nouvelles estimations des impacts sur les revenus de la mise en œuvre du Pilier Un et du Pilier Deux. Ces estimations sont basées sur des données mises à jour et intègrent de nombreuses caractéristiques de conception récemment convenues du Pilier Un et du Pilier Deux, dont beaucoup n'ont pas été prises en compte dans d'autres études.

Matériel clé