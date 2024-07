Politique des consommateurs

Les pays de l'OCDE maintiennent certains des normes de sécurité des produits les plus strictes, mais la nature sans frontières du commerce électronique et les avancées technologiques posent de nouveaux défis. Les preuves montrent que 9 produits interdits ou rappelés sur 10 dans les pays de l'OCDE sont disponibles en ligne, souvent auprès de fournisseurs mondiaux. Les produits dotés d'intelligence artificielle (IA), d'Internet des objets (IoT) et de fonctionnalités de réalité virtuelle (VR) suscitent de nouvelles préoccupations en matière de sécurité des produits et de conséquences néfastes sur la santé mentale. Une réglementation efficace est essentielle pour protéger les consommateurs, donner aux autorités les outils nécessaires pour faire face aux risques, instiller la confiance des entreprises et soutenir une concurrence juste et efficace.

Le Portail mondial de l'OCDE sur les rappels de produits permet aux autorités de plus de 60 pays membres de l'OCDE et partenaires de garantir un échange rapide d'informations et le retrait des produits dangereux du marché.