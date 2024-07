Analyse du comportement des consommateurs

Les premières applications des analyses comportementales dans la politique des consommateurs ont mis en évidence la nécessité de transparence et de réduction des coûts de changement dans des secteurs aux pratiques de tarification complexes, tels que les télécommunications, l’énergie et la finance.

Depuis la publication en 2010 du Guide pour le développement des politiques des consommation, l’importance des analyses comportementales dans la politique des consommateurs a été largement reconnue dans les orientations de l’OCDE. Les applications clés incluent l’amélioration de la divulgation d’informations, la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et l’autonomisation des consommateurs pour faire des choix meilleurs et plus durables. Les analyses comportementales jouent désormais un rôle crucial dans la politique des consommateurs et dans des domaines connexes tels que la concurrence, la protection des données, la finance et la santé.