Politique des consommateurs et technologies numériques

Les entreprises en ligne utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle, les algorithmes et les mégadonnées pour automatiser la prise de décision et les processus dans leurs produits. Cela peut bénéficier aux consommateurs, par exemple, grâce à des services plus personnalisés. Cependant, ces pratiques peuvent également introduire de nouveaux risques, sous forme de biais et de discrimination à l'encontre de certains groupes de consommateurs. Certains consommateurs peuvent recevoir des conditions moins favorables ou être ciblés en raison de leur vulnérabilité. Ces tendances illustrent que de plus en plus, tous les consommateurs peuvent être vulnérables en ligne à certains moments.