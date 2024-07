Consommation durable

Les gouvernements du monde entier mettent en place une série de politiques pour protéger et responsabiliser les consommateurs dans la transition verte. Ces politiques incluent notamment l'octroi d'un droit à la réparation, l'interdiction de l'obsolescence programmée des produits, la garantie de la sécurité et de la durabilité des produits dès la conception et la lutte contre le greenwashing – une pratique dans laquelle des allégations environnementales non fondées ou trompeuses sont utilisées dans le marketing. De telles politiques éliminent les obstacles qui empêchent les consommateurs de s’engager dans la transition verte et contribuent à favoriser la concurrence et l’innovation des entreprises engagées en faveur du développement durable.