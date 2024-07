Marchés financiers

Les marchés de capitaux sont essentiels car ils permettent aux entreprises et aux gouvernements d'accéder au financement. Ils peuvent rendre les finances publiques plus résistantes et plus flexibles, et promouvoir la stabilité et l'inclusion financières. Les marchés de capitaux du monde entier subissent de profonds changements et joueront un rôle de plus en plus important à l'avenir, car les gouvernements et les entreprises ont besoin de financements pour faire face aux défis et aux opportunités tels que la décarbonisation, le vieillissement de la population et les avancées technologiques.