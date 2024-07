La moitié du temps imparti pour atteindre les objectifs de développement durable se sera bientôt écoulée, et les plus pauvres et les plus vulnérables risquent de se retrouver laissés pour compte en raison d’un manque cruel de données. Le Rapport de PARIS21 sur le soutien des partenaires à la statistique 2022 attire l’attention sur l’insuffisance du financement des données et de la statistique, une insuffisance qui s’est aggravée en 2020 en partie seulement à cause de la pandémie de COVID-19. Dans un contexte mondial de détérioration de la situation en matière de développement et d’augmentation du nombre de menaces complexes, les dirigeants doivent réaffirmer leur engagement à faire des données et de la statistique des éléments centraux de politiques efficaces.

Rapport phare de PARIS21, le Rapport sur le soutien des partenaires à la statistique est l’analyse annuelle la plus complète du financement des données et de la statistique par les bailleurs de fonds. Révélant pour la première fois les répercussions de la crise de la COVID-19 sur le soutien à la statistique, cette édition 2022 plaide en faveur d’un regain d’intérêt pour les données et la statistique afin que le monde puisse surmonter les crises à venir.