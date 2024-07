Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2024 - Notes pays : France

En France, le taux de chômage est resté stable à 7.4 % au cours de l’année écoulée. Ce taux est inférieur au taux d’avant la pandémie (8.2 %) et se situe à un niveau historiquement bas, mais reste supérieur à la moyenne de l’OCDE. De même, à 68.7 % au premier trimestre 2024, le taux d’emploi parmi la population en âge de travailler est pratiquement identique à celui de l’année précédente et supérieur de 2 points de pourcentage à son niveau d’avant-crise au quatrième trimestre 2019. Le chômage des jeunes a augmenté au cours de l’année écoulée, passant de 16.9 % en mai 2023 à 17.9 % en mai 2024, mais reste bien inférieur à son niveau d’avant-crise de 22.1 %.

Selon les projections de l’OCDE, la croissance du PIB ralentira à 0.7 % en 2024 et remontera à 1.3 % en 2025. Le resserrement des conditions de financement continuera de peser sur la demande intérieure en 2024, tandis que l’impulsion donnée par les deux grands programmes de soutien public (France Relance et France 2030) s’atténuera. Cependant, la désinflation soutiendra le pouvoir d’achat des ménages et la consommation. L’inflation globale devrait reculer à 2.3 % en 2024 et à 2.0 % en 2025. Suite au récent ralentissement de l’activité, la croissance de l’emploi devrait se tasser et le chômage augmenter légèrement pour atteindre 7.8 % à la fin de l’année 2025.