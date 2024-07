Achats de l'OCDE

L’OCDE achète un large éventail de biens et de services, notamment : les services intellectuels, les technologies de l’information et de la communication, les matériaux et services liés à la construction ainsi que le matériel et les équipements liés à la publication et à la communication. L’OCDE s’est engagée à protéger les données personnelles qu’elle traite dans le cadre de ses processus d’approvisionnement, conformément à ses Règles de Protection des Données Personnelles.



Les soumissionnaires aux différents processus d’approvisionnement de l’Organisation doivent créer un profil OCDE qui peut inclure des coordonnées professionnelles et des informations d’authentification pour les personnes représentant le soumissionnaire. Cette inscription facilite la communication et la participation au processus de sélection et de contractualisation.

Les données personnelles collectées sont conservées sous le profil de l’Organisation dans un portail tiers, Prospeum, hébergé en UE/Allemagne, et seront conservées 10 ans. Seul le personnel autorisé de l’OCDE a accès à vos données. En outre, la liste des fournisseurs à qui d’importants contrats ont été attribués est publiquement mise à jour sur le site Web de l’OCDE, qui publie ainsi le nom du contractant, l’emplacement du siège social mais aussi le sujet, les dates et les montants des contrats. Ces informations sont également publiées lorsque les contrats sont financés, en totalité ou partiellement, par l’Union européenne par le biais d’une convention de délégation dans toute action non extérieure ou dans toute action extérieure non multi-donateurs, et que leur montant dépasse 15 000 euros.

En vertu des Règles, vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles et de les rectifier, ainsi que de vous opposer à leur traitement et de demander leur effacement dans certaines circonstances. Pour exercer ces droits, veuillez envoyer un email à Corporate.procurement@oecd.org.

Si vous avez d’autres requêtes ou plaintes liées au traitement de vos données personnelles, veuillez contacter le Responsable de la Protection des données (DPO@oecd.org). Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire pour résoudre les réclamations liées à la protection de vos données personnelles, vous pouvez contacter le Commissaire à la Protection des données (DPC@oecd.org).