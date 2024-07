Les travaux de l'OCDE sur l'environnement aident les pays à concevoir et à mettre en œuvre des politiques pour relever les défis environnementaux et gérer durablement leurs ressources naturelles. Notre analyse couvre un large éventail de domaines tels que le changement climatique, l'eau, la biodiversité, la sécurité des produits chimiques, l'utilisation efficace des ressources ou l'économie circulaire, en incluant le suivi des performances des pays par rapport à une série d'indicateurs environnementaux. Nous examinons également les liens entre l'environnement et des domaines tels que la performance économique, la fiscalité et les échanges. L'OCDE travaille avec les gouvernements à tous les niveaux, y compris dans les économies en développement et émergentes, ainsi qu’avec la société civile et le secteur privé pour mener une action efficace afin d'atteindre les objectifs environnementaux, notamment en alignant et en augmentant les financements et les investissements.