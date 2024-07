Le Programme de l'OCDE pour la Compétitivité en Eurasie

Kazakhstan

Depuis 2008, le Kazakhstan est devenu l'un des partenaires les plus actifs de l'OCDE dans la région de l'Eurasie. Les analyses de l'OCDE ont joué un rôle de plus en plus important dans l'élaboration des politiques publiques au Kazakhstan, tandis que le pays promeut l’action de l'OCDE dans la région, notamment en aidant ses voisins à se rapprocher de l'Organisation et en partageant son expérience avec les membres et partenaires de l'OCDE. La coopération avec le Kazakhstan est encadrée par un protocole d'accord signé pour la première fois en 2018 et renouvelé en 2022, et étayé par un plan d'action pour sa mise en œuvre. La coopération entre le Kazakhstan et l'OCDE couvre des sujets aussi divers que la réforme des entreprises publiques, les enjeux de concurrence, la politique d'investissement, les infrastructures durables, la fiscalité, la connectivité, les statistiques, la lutte contre la corruption, l'éducation, la gouvernance publique, et l'aide publique au développement (APD). Le Kazakhstan copréside l'Initiative de l'OCDE pour l'Asie centrale.