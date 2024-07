L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a profondément modifié les routes et les flux commerciaux à l’échelle régionale et mondiale, et perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le « corridor Nord », utilisé jusqu’alors pour acheminer les marchandises de la Chine vers l'Europe via la Russie, a vu son importance considérablement réduite à la suite des sanctions internationales à l’égard de cette dernière. Ce changement s’est fait au bénéfice du « corridor transcaspien », également connu sous le nom de « corridor médian », qui a bénéficié du transfert de trafic de cargo. Réaliser le potentiel du corridor médian et surmonter son manque de compétitivité et d’attrait actuel pour le secteur privé requiert de le transformer en moteur de l'intégration commerciale en Asie centrale et dans le Caucase du Sud, ainsi qu'en une route commerciale alternative viable entre l'Asie et l'Europe. Si le renforcement de l'intégration économique et commerciale régionale est un objectif à long terme, les gouvernements peuvent dès à présent s’atteler ensemble à :

créer des conditions cadres plus favorables au développement du secteur privé ;

développer des services logistiques régionaux pour soutenir le développement du commerce et du transit;

promouvoir des normes communes pour une approche plus durable de la connectivité et du commerce ;

harmoniser et numériser les formalités de transit et aux frontières ;

développer des capacités multimodales pour les routes commerciales et les points de passage frontaliers ; et

créer et intégrer les marchés régionaux d’Asie centrale et du Caucase du Sud et les relier à l'Europe et à l'Asie.