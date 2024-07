Le Forum international des transports de l'OCDE (FIT) est une organisation intergouvernementale comptant 69 pays membres. Il sert de laboratoire d’idées pour la politique des transports et organise le Sommet annuel des ministres des Transports. Le FIT est le seul organisme mondial qui couvre tous les modes de transport. Le FIT est administrativement intégré à l'OCDE, mais politiquement autonome.

Le FIT œuvre pour des politiques des transports qui améliorent la vie des gens. Notre mission est de favoriser une meilleure compréhension du rôle des transports dans la croissance économique, de promouvoir la durabilité environnementale et l'inclusion sociale, ainsi que de rehausser le profil de la politique des transports.

Le FIT organise un dialogue mondial pour de meilleurs transports. Nous sommes une plateforme de discussion et de pré-négociation des questions politiques concernant tous les modes de transport. Nous analysons les tendances, partageons les connaissances et promouvons les échanges entre les décideurs en matière de transports et la société civile. Le Sommet annuel du FIT est le plus grand rassemblement mondial de ministres des transports et la principale plateforme mondiale de dialogue sur la politique des transports.