L'évaluation ex-post des investissements et interventions publiques dans les transports

L’évaluation ex post est importante pour mieux atteindre les objectifs des politiques des transports. On l’utilise à différentes fins, en premier lieu pour améliorer l’évaluation ex ante. Les exemples les plus notables de son application systématique, au demeurant rare, sont exposés dans ce rapport.

La raison pour laquelle il n’y est pas davantage recouru tient notamment à plusieurs problèmes de méthodes et de données. Plusieurs pistes ont été explorées pour y remédier, avec l’élaboration de méthodes statistiques avancées, la création d’observatoires des transports chargés de conserver des données autrement perdues et la réalisation d’études consistant à comparer les pratiques établies dans des territoires similaires en matière d’investissement et d’action publique.

On trouvera dans ce rapport des exemples de bonnes pratiques, ainsi qu’une réflexion sur les potentialités offertes par différentes approches et sur la manière de les rendre complémentaires.