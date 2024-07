Perspectives des transports FIT 2023

L’objet de cette nouvelle édition des Perspectives des transports du FIT est d’étudier comment la demande de transport et les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) évolueront à l’échelle mondiale d’ici 2050 en fonction des mesures mises en œuvre. L’analyse porte sur l’activité de transport de personnes et de marchandises, tous modes confondus, et sur trois problématiques en particulier : les politiques de transport destinées à rendre les villes plus vivables ; les décisions relatives aux investissements dans les infrastructures selon différents scénarios d’action ; et la disparité régionale des incidences de l’action publique.

Cette étude de l’évolution future des transports repose sur deux scénarios d’action élaborés à l’aide des modèles du FIT. Le scénario d’ambitions inchangées repose sur l’hypothèse du maintien de la trajectoire actuelle en matière de politique de décarbonation des transports et décrit les conséquences à en attendre pour les trente prochaines années, notamment sur la demande de transport et le niveau des émissions de CO₂. Le scénario d’ambitions élevées, en revanche, montre les incidences à prévoir de politiques de nature à accélérer la décarbonation du secteur des transports.