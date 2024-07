Perspectives des transports FIT 2019

Les perspectives des transports FIT donnent un aperçu des tendances récentes et des perspectives à court terme du secteur des transports au niveau mondial ainsi que des perspectives à long terme des demandes de transport jusqu'en 2050. L'analyse comprend le transport de marchandises (maritime, aérien et de surface) et de passagers (voiture, rail, air) ainsi que les émissions de CO 2 .

Cette édition examine les impacts de perturbations potentielles des systèmes de transport. Il explore également des scénarios de politiques publiques alternatives pour les tendances à long terme de la demande de transport et des émissions de CO 2 de tous les modes de transport de marchandises et de passagers.