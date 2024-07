Surveillance économique

Notre approche distinctive commence par des preuves et des analyses solides. Une vision transnationale permet de comparer les politiques et les résultats afin d'aider les gouvernements à relever les multiples défis politiques auxquels ils sont confrontés. Nous sommes guidés par ce qui importe aux décideurs politiques, et non par des rubriques thématiques particulières. Nous examinons les économies dans leur ensemble et pas seulement les différentes parties ou les différents secteurs. Notre analyse porte notamment sur les marchés du travail et des produits, l'innovation, l'éducation et les compétences, ainsi que la protection sociale. Au niveau macroéconomique, nous examinons les politiques fiscales, monétaires et financières. Cela nous permet de comprendre les compromis, les synergies et les conséquences involontaires des actions politiques. Nous consultons des experts nationaux et intégrons leurs commentaires dans notre processus de collecte d'informations. Grâce à ce processus de consultation, nous sommes bien placés pour formuler et évaluer les initiatives politiques d'une manière qui reflète les circonstances et les besoins propres à chaque pays. Le monde reste complexe, mais nos conseils fournissent un menu d'options réalisables et une voie pratique pour aller de l'avant.

Nous reconnaissons que les réformes peuvent être difficiles : même les pays ayant une forte tradition d'innovation politique peuvent avoir des secteurs et des marchés avec des inefficacités bien ancrées. Dans ce cas, le plus grand atout que nous offrons est la perspective. Nous montrons aux décideurs politiques où se situe leur pays en les comparant aux données, indicateurs et expériences d'autres pays.