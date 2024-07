Économie de l'Islande en un coup d’œil

Portée par le tourisme étranger et la vigueur de la demande intérieure, l’économie islandaise est l’une des plus dynamiques de l’OCDE. La situation sur le marché du travail est tendue et la progression des salaires est robuste, alors que leur distribution étroite assure un fort degré d’égalité. L’inflation persiste et se généralise, sur fond de désancrage des anticipations d’inflation. La politique budgétaire est en voie de durcissement, mais l’assainissement pourrait être mené plus rapidement pour soutenir la politique monétaire. Malgré les progrès réalisés, des obstacles à l’entrée subsistent dans beaucoup de secteurs.

