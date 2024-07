Études économiques de l'OCDE : Islande 2017 (version abrégée)

L’Islande est actuellement, de tous les pays de l'OCDE, celui où la croissance économique est la plus rapide. Le pays a opéré un rétablissement remarquable depuis la crise, s’appuyant sur une formidable hausse du tourisme, sur des politiques économiques prudentes et sur un environnement extérieur favorable. Les déséquilibres ont été corrigés et, après avoir été en vigueur pendant 8 ans, les contrôles des changes ont été pour l’essentiel levés.