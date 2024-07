Études économiques de l'OCDE : Islande 2019 (version abrégée)

Petit pays isolé et caractérisé par une géologie éruptive, l'Islande n'en a pas moins convergé vers les économies les plus riches de l'OCDE depuis qu'elle a accédé à l'indépendance il y a de cela 100 ans. L'augmentation rapide de la productivité et l'orientation exportatrice du secteur de la pêche ont été les principaux moteurs de la croissance économique pendant des décennies, grâce à un système global de gestion de quotas qui a contribué à préserver la durabilité des fonds de pêche. Dans les années 1960, l'Islande a commencé à exploiter ses abondantes sources d'énergie renouvelables et attiré des secteurs à forte intensité énergétique tels que la production d'aluminium, qui ont encore renforcé la productivité et amélioré le solde extérieur. La réforme de la réglementation, la libéralisation du taux de change et le durcissement des politiques monétaire et budgétaire intervenus au cours des années 1990 ont libéré le potentiel productif de l'économie, ce qui s'est notamment traduit par l'essor du secteur financier.