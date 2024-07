Financement de l'éducation

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 10 700 USD sont dépensés par élève du primaire et par an. Pour les niveaux d'enseignement supérieurs, les dépenses augmentent : 11 900 USD sont dépensés par élève de l'enseignement secondaire et 18 100 USD par élève de l'enseignement supérieur. Cela s'explique par le fait que les niveaux d'enseignement supérieurs exigent souvent des enseignants des qualifications plus poussées et des connaissances plus spécialisées, qui s'accompagnent généralement de salaires plus élevés.