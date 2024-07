Politique de l'Enseignement Supérieur

Les adultes ont de plus en plus besoin d'acquérir de nouvelles compétences face à l'évolution rapide du marché du travail - due en partie aux transitions numérique et écologique - et au vieillissement de la population. L'équipe chargée des politiques de l'enseignement supérieur aide les gouvernements des pays membres et partenaires de l'OCDE à améliorer l'accès à des possibilités de perfectionnement et de reconversion flexibles et de grande qualité - y compris à des niveaux avancés. Il s'agit notamment de développer de nouvelles formes d'offres d'apprentissage et de qualifications, de revoir les systèmes de crédits académiques, de développer les micro-crédits et de repenser la conception et la mise en œuvre de l'enseignement supérieur. La Communauté des politiques et des pratiques de l'éducation et de l'innovation (EIPC), une initiative conjointe avec la Commission européenne, cherche à renforcer le rôle de l'enseignement supérieur dans la promotion du développement des compétences en matière d'innovation dans l'enseignement secondaire (volet 1), l'enseignement supérieur traditionnel (volet 2), et l'amélioration des compétences et la requalification dans l'enseignement supérieur (volet 3).