Plus petits, plus ciblés et plus flexibles que les programmes d'éducation et de formation traditionnels, les micro-crédits sont devenus un élément important des discussions sur les politiques de l'éducation et du marché du travail ces dernières années. Les prestataires d'enseignement supérieur peuvent proposer des micro-crédits en tant que qualifications autonomes ou les intégrer dans des programmes plus vastes. Plusieurs pays de l'OCDE ont déjà commencé à développer des écosystèmes nationaux de micro-crédits, dans le but de promouvoir une plus large utilisation de ces possibilités d'apprentissage au sein de la population. L'OCDE soutient l'apprentissage entre les pays sur les politiques efficaces dans ce domaine.