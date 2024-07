À quels choix les jeunes sont-ils confrontés lors de leur première inscription dans l’enseignement tertiaire ?

Les candidats à un premier cursus dans l’enseignement tertiaire doivent faire des choix interdépendants concernant leur domaine d’études, les frais qu’ils devront assumer et les critères de sélection qu’ils sont disposés à satisfaire. Le choix de leur cursus et de leur établissement sera influencé par les différents critères de coûts et d’admission, et aura une incidence à long terme sur leurs perspectives d’emploi et de revenus.