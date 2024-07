Retombées sociales de l’éducation

Si les avantages économiques de l’éducation dans un certain nombre de domaines ne sont plus à démontrer, on observe également une relation positive entre l’élévation du niveau de formation et tout un ensemble de retombées sociales qui jouent un rôle important à l’heure de la crise du COVID-19. Les données collectées avant la pandémie montrent que les diplômés de l’enseignement tertiaire sont moins susceptibles d’indiquer souffrir de dépression et plus susceptibles d’être en contact avec leurs amis et leur famille, que ce soit en personne ou via Internet. En période de confinement, les retombées sociales positives de l’éducation sont plus essentielles que jamais, car elles permettent de disposer de tout un éventail d’outils pour mieux faire face à la crise : une bonne santé mentale, un réseau social solide et un mode de vie sain – autant de facteurs associés aux choix faits avant le COVID-19 –, sans oublier celui de poursuivre ses études ou non, qui s’avère en fin de compte l’un des plus importants.