Comment l’avantage salarial associé à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement tertiaire varie-t-il selon le domaine d’études ?

Un diplôme de l’enseignement tertiaire donne accès à de meilleurs revenus, en particulier dans les pays où le pourcentage d’adultes diplômés de ce niveau d’enseignement est faible. Cet avantage salarial varie toutefois considérablement selon le domaine d’études. Dans certains pays, les actifs occupés diplômés de l’enseignement tertiaire en lettres et arts gagnent même moins que ceux seulement diplômés du deuxième cycle du secondaire. Les professions qui ont constitué les piliers de notre société durant la crise du COVID-19, comme l’éducation et les soins infirmiers, présentent des rémunérations relatives parmi les plus faibles de tous les domaines d’études.

Aucune corrélation nette ne s’observe entre le pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire par domaine d’études et l’avantage salarial relatif de ces derniers. Ce constat peut s’expliquer par la sélectivité de certains domaines, les centres d’intérêt personnels des étudiants, ou encore leur manque d’informations sur le marché du travail. Les responsables politiques devront envisager d’autres mesures que les mécanismes du marché pour renforcer l’attrait de domaines d’études qui sont autant de viviers de compétences essentielles à notre société.