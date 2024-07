Pourquoi y a-t-il plus de femmes que d’hommes dans l’enseignement ?

Les femmes sont largement surreprésentées dans le corps enseignant primaire et secondaire. Ce déséquilibre peut s’expliquer, du moins en partie, par les stéréotypes de genre, mais aussi par l’attrait de la profession pour les mères qui travaillent et les différences de niveaux de salaire relatif entre hommes et femmes dans l’enseignement. La reconnaissance de la contribution des enseignants à la société pourrait contribuer à attirer les candidat(e)s les plus qualifié(e)s dans la profession, et ce quel que soit leur sexe.