Il s'agit de l'achat de biens, de services et de travaux par les gouvernements et les entreprises publiques. C'est un pilier essentiel de la prestation de services pour les gouvernements. Comme ils représentent une part importante de l'argent des contribuables, les gouvernements sont censés les mener à bien de manière efficace et en respectant des normes d'intégrité élevées afin de garantir la qualité des services et de préserver l'intérêt général.

Activité clé pour les gouvernements, les marchés publics bien gouvernés peuvent et doivent jouer un rôle majeur pour promouvoir l'efficacité du secteur public, instaurer la confiance des citoyens et contribuer à des programmes gouvernementaux clés tels que la transformation numérique et la croissance verte.