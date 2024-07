Avenir des systèmes de santé

Le vieillissement rapide de la population observé dans les pays de l'OCDE entraînera une augmentation des besoins des systèmes de santé et une diminution de la population en âge de travailler pour les soutenir. Dans ce contexte, promouvoir des soins de haute qualité tout en maintenant des niveaux de dépenses viables constituera un défi de taille pour les systèmes de santé.

Au cours des dernières décennies, la part de la population âgée de 65 ans et plus a doublé en moyenne dans les pays de l'OCDE, passant de moins de 9 % en 1960 à 18 % en 2021. Cette proportion varie considérablement d'un pays membre à l'autre : elle atteint 28,9 % au Japon et 23,6 % en Italie, contre seulement 7,9 % au Mexique et 8,8 % en Colombie. Cette tendance devrait se poursuivre, la proportion de la population âgée de 65 ans et plus étant appelée à augmenter de manière significative.