Vieillissement et soins de longue durée

Le vieillissement de la population devrait accroître considérablement la demande de services de soins de longue durée, mais l'offre de personnel soignant a stagné au cours de la dernière décennie. Les mauvaises conditions de travail, les bas salaires et le manque de reconnaissance rendent difficiles le recrutement et la fidélisation du personnel de soins de longue durée. Les exigences en matière d'éducation et de formation sont également généralement faibles, ce qui peut avoir une incidence négative sur la qualité des soins.

Une grande partie des soins est fournie par des aidants informels, tels que la famille et les amis proches. Dans 25 pays de l'OCDE, environ une personne sur huit âgée de 50 ans et plus fournit des soins informels. Les formes intenses de prestation de soins ont également des répercussions négatives sur la santé mentale des aidants informels et rendent difficile la conciliation du travail et de la prestation de soins.