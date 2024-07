Politique de la technologie

Les gouvernements peuvent guider le développement technologique avec des cadres réglementaires et éthiques qui privilégient les valeurs centrées sur l'humain. Cela implique d'incorporer la responsabilité et l'imputabilité à travers les phases d'innovation, de favoriser les collaborations internationales, de mettre l'accent sur la sécurité et de promouvoir l'inclusivité.

Les réglementations et les lignes directrices, telles que le RGPD et la législation en bioéthique, peuvent contribuer à garantir une utilisation éthique de la technologie. La surveillance réglementaire et les organes consultatifs en éthique imposent des normes, offrent des orientations éthiques et évaluent les impacts sociétaux de la technologie. En surveillant la conformité et en encourageant le débat public, ces outils peuvent aider à orienter le développement responsable des technologies, en accord avec les besoins et les valeurs de la société.